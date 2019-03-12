Son Dakika Haberleri: Kamp Ateşinde Sürpriz Evlilik Teklifi

Kamp Ateşinde Sürpriz Evlilik Teklifi

56 dakika önce

Karabük'te postacılık görevi yapan İbrahim Yücel (27) isimli genç 3 yıl önce birlikte kamp yaptıkları yerde kız arkadaşı Merve Özkan'a (25) sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Kamp Ateşinde Sürpriz Evlilik Teklifi, System.String[]
Karabük'te postacılık görevi yapan İbrahim Yücel (27) isimli genç 3 yıl önce birlikte kamp yaptıkları yerde kız arkadaşı Merve Özkan'a (25) sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Safran Kamp Doğa Sporları Derneği Başkanı İbrahim Yücel, Keltepe'de yaptıkları kampta gardiyan olarak görev yapan sevgilisi Merve Özkan'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Dernek başkanlığı görevinin yanı sıra postacılık işinde çalışan Yücel, 150 arkadaşı ile birlikte kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için kamp etkinliği gerçekleştirdi. Konarı köyü İkizkavuşturan mevkiinde kurulan kampta 27 yaşındaki genç projeksiyondan izledikleri filmi yarıda kestirip kız arkadaşı için hazırladığı ve kendisinin yer aldığı kısa filmi izletmeye başladı. Yücel, hazırladığı kısa filmde kız arkadaşı Merve Özkan ile 3 yıl önce aynı yerde kamp yaptıklarını ve gelecek hakkında konuştuklarını belirterek, evlilik teklifi yapmak için kız arkadaşının yanına gitti. Sevgilisinin önünde diz çöken Yücel, evlilik teklifinde bulundu.

25 yaşındaki genç kız teklif karşısında şaşkınlık yaşarken, arkadaşlarının alkışları arasında evlilik teklifini kabul etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

Karabük, İbrahim Yücel, Güncel
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