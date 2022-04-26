Kamp çadırı değil, zehir çadırı - Son Dakika
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Kamp çadırı değil, zehir çadırı

26.04.2022 15:42
Kamp çadırı değil, zehir çadırı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu yetiştirildiği öğrenilen kamp çadırına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bin 743 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu yetiştirildiği öğrenilen kamp çadırına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bin 743 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Bademli Mahallesi bölgesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu orman arazisinde bulunan kamp çadırı içerinde yapılan aramada toplam bin 743 kök Hint keneviri, 258 gram Hint keneviri tohumu ve kenevir ekiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili N.Ş. adlı bir kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kamp çadırı değil, zehir çadırı
Kamp çadırı değil, zehir çadırı
Kamp çadırı değil, zehir çadırı
Kamp çadırı değil, zehir çadırı

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Hint Keneviri, Ödemiş, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamp çadırı değil, zehir çadırı - Son Dakika


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