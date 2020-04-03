Kamp çadırı parasını

Malatya'nın Darende ilçesinde 12 yaşındaki Sefa Karagülle, kamp çadırı almak için kumbarasında biriktirdiği parayı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Heyiketeği Mahallesi'nde yaşayan Sefa Karagülle, kumbarasında biriktirdiği 369 lirayı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya bağışlamaya karar verdi.

Harçlıklarından bir yıl boyunca biriktirdiği parayı babasına vererek bankaya yatırmasını isteyen Karagülle, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı duydum. Ailem de destek veriyordu ben de yazın almayı planladığım kamp çadırı için biriktirdiğim paramı kampanyaya bağışladım." dedi.

Yardım kampanyası başlatılmasına çok sevindiğini dile getiren Karagülle, "Kimse sevdiğini kaybetmesin. İnsanların sağlığı benim almayı düşündüğüm kamp çadırından çok daha kıymetli. Bu süreçte büyüklerimizin kendine dikkat etmesini istiyorum." diye konuştu.

Çocuklarının bu kararını destekleyen Karagülle çiftçi, kumbaradan çıkan 369 lirayı kampanya için açıklanan banka hesap numarasına yatırdı.