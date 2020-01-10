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Kamp için Antalya'ya gelen Galatasaray havalimanında taraftarlarca karşılandı
14 dakika önce
Kamp için Antalya'ya gelen Galatasaray havalimanında taraftarlarca karşılandı. Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:59 Kaynak: AA
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