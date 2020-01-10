Kamp için Antalya'ya gelen Galatasaray havalimanında taraftarlarca karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kamp için Antalya'ya gelen Galatasaray havalimanında taraftarlarca karşılandı - Son Dakika Spor

Kamp için Antalya'ya gelen Galatasaray havalimanında taraftarlarca karşılandı

14 dakika önce

Kamp için Antalya'ya gelen Galatasaray havalimanında taraftarlarca karşılandı.

Kamp için Antalya'ya gelen Galatasaray havalimanında taraftarlarca karşılandı.

Kamp için Antalya'ya gelen Galatasaray havalimanında taraftarlarca karşılandı

Galatasaray, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:59 Kaynak: AA
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