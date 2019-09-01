Son Dakika Haberleri: Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (2)
Son Dakika Güncel Haber

Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (2)

3 saat önce

VALİ ÇEBER: ARAMALAR SÜRÜYORRize Valisi Kemal Çeber, kamp yapmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda dün kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (2), System.String[]

VALİ ÇEBER: ARAMALAR SÜRÜYOR
Rize Valisi Kemal Çeber, kamp yapmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda dün kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çeber, "Arama çalışmaları, Handüzü Yaylası ve çevresinde devam ediyor. Toplam 50 kişilik ekiplerimiz, 8 kilometrelik parkuru aşağıdan ve yukarıdan karşılıklı olarak tarıyor. Şu an bir şey bulunamadı, çalışmalar sürüyor" dedi.


Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de yaylaya çıkmak isteyen 6 kişiden haber yok! Arama çalışmaları devam ediyor
Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı Marmaris'te cayır cayır yanan tekne, suya gömüldü ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 16:03:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]