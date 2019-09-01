Son Dakika Haberleri: Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (3)
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Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (3)

45 dakika önce

VALİ ÇEBER: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYORRize Valisi Kemal Çeber, kamp yapmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda dün kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalarla ilgili konuştu.

Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (3), System.String[]

VALİ ÇEBER: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR
Rize Valisi Kemal Çeber, kamp yapmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda dün kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalarla ilgili konuştu. Çeber, "Cuma günü öğlen saatleri itibarıyla Küçükçayı Başmeşe mevkisinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde 2 ekip ve toplamda 50 kişi ile yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma, RİKE, Sivil Toplum Kuruluşları, kaybolan kişilerin yakınları ve 2 yerel rehber eşlik etmektedir" dedi.
'KAYIP GRUBA SAĞ SALİM ULAŞMAYI UMUYORUZ'
Çalışmaların sarp arazide etkili olan sis nedeniyle güçlükle ilerlediğini kaydeden Vali Çeber, "Handüzü Yaylası ve Küçükçayır Başemşe arasındaki 8 kilometrelik vadide Jandarma drone ekibi tarafından yürütülen çalışmalar, havanın yağışlı olması ve yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sonlandırılmış olup, Küçükçayı Başmeşe tarafından ve Handüzü Yaylası'ndan vadiye giren iki ekip tarafından aramalar aralıksız devam etmektedir. Havanın yağmurlu ve yoğun sis bulutlarının olması, bölgedeki yoğun orman yapısı ve yağıştan dolayı kayganlaşan kayalar, arama ve kurtarma çalışmalarımızı güçleştirse de kaybolan 6 kişinin bulunması için yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Umarız ki en yakın zamanda kaybolan vatandaşımıza sağ salim ulaşmış olacağız" diye konuştu.


Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:52 Kaynak: DHA
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