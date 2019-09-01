Son Dakika Haberleri: Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (6)
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Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (6)

13 saat önce

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİRize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (6), System.String[]

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinde yeniden başlayacak arama-kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler de havadan destek verecek.


Güneysu, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:46 Kaynak: DHA
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