Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (6)
13 saat önce
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİRize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:46 Kaynak: DHA
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinde yeniden başlayacak arama-kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler de havadan destek verecek.
Rize'de gittikleri vadide kaybolan 6 kişiye ulaşıldığı açıklandı Son Dakika: Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası TBB Başkanı Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum