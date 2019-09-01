Son Dakika Haberleri: Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (7)
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Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (7)

11 saat önce

40 SAAT SONRA ULAŞILDRize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişiye, 40 saat sonra ulaşıldı.

Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (7), System.String[]

40 SAAT SONRA ULAŞILD
Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişiye, 40 saat sonra ulaşıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, gruba ulaşıldığını belirterek "Kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişiye AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılmış olup, 6 vatandaşımızın da sağlık durumları iyidir" dedi. Kayıp 6 kişi arama kurtarma ekiplerince Handüzü Yaylası'na getiriliyor.


Güneysu, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
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