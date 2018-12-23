Son Dakika Haberleri: Kamp Liderliği Eğitimi" Başvuruları Başladı

Kamp Liderliği Eğitimi" Başvuruları Başladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği gençlik kamplarında lider olarak görev almak isteyen gönüllü gençler için "Kamp Liderliği Eğitimi" başvuruları başladı.

Kamp Liderliği Eğitimi
Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği gençlik kamplarında lider olarak görev almak isteyen gönüllü gençler için "Kamp Liderliği Eğitimi" başvuruları başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlik kamplarında gönüllü olarak görevlendirilmek üzere 400'ü erkek, 400'ü kız toplam 800 gence Antalya'da "Kamp Liderliği Eğitimi" verilecek.

Eğitim, 12 Ocak-4 Şubat 2019 tarihlerinde Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek. "Kamp Liderliği Eğitimi" alan adaylar, gençlik kamplarında gençlere rol model olacak, aktiviteler yaptırıp onlarla bilgi ve becerilerini paylaşacak.

Grup ya da aktivite lideri olarak yapılabilecek "Kamp Liderliği Eğitimi" başvuruları, 31 Aralık'ta saat 18.00'de sona erecek.

Adaylar, http://formlar.gsb.gov.tr/KampLiderligiEgitimi/Site/Basvuru.aspx" adresindeki formu doldurarak başvuru yapabilecek.

Başvurular neticesinde yapılacak değerlendirmede; spor, müzik, el sanatları, tiyatro, drama, halk oyunları, cankurtaranlık, rehberlik ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara, gençlik merkezi üyelerine, gönüllülük kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılanlara ve daha önce gençlik kamplarında bulunanlara öncelik tanınacak.

Eğitime hak kazananlar ve eğitim dönemleri "www.genclikkamplari.gov.tr" adresinden 8 Ocak 2019'da duyurulacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:52 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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