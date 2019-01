Kamp Malzemelerinin Vazgeçilmezi Termoslar N11.com'da

Kamp ve doğa severlerin sırt çantalarında olmazsa olmaz seyahat ekipmanlarından biri olan termoslar n11.com'da kamp severleri bekliyor.

Minimum boyutta maksimum sıvı taşıyan termoslar seyahatlerinde hafif malzemeler taşırken sıcak içeceklerinden vazgeçemeyen kampçılar ve gezginler için üretiliyor. Hem sıcak hem de soğuk sıvıları uzun süre aynı ısıda koruyan ve dünyaca ünlü erkek dergisi GQ tarafından 2018 yılının en iyi termos markası seçilen Zojirushi termosları n11.com'da satışa sunuluyor.

