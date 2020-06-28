Kamp Ordu, Akinek Yaylası'nın tüm güzelliğini keşfetti - Son Dakika

Kamp Ordu, Akinek Yaylası'nın tüm güzelliğini keşfetti

Ordu'da öğretmenlerden oluşan Kamp Ordu Kulübü, Akinek Yaylası'nın tüm güzelliğini keşfetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor

Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor

Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak

Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım

Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu

Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor

Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan

Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi

Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı

Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi