Kamp sandalyesi alırken nelere dikkat edilmeli? 2022 Kamp sandalyesi fiyatları ne kadar? - Son Dakika
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Kamp sandalyesi alırken nelere dikkat edilmeli? 2022 Kamp sandalyesi fiyatları ne kadar?

16.08.2022 16:02
Kamp sandalyesi alırken nelere dikkat edilmeli? 2022 Kamp sandalyesi fiyatları ne kadar?

Corona virüsün ortaya çıkışı ile kapalı alanlardan çıkıp açık alanlarda vakit geçirmek zorunda kaldık. Çoğumuz sahillerde, ormanlarda ve güzel manzaralı açık havada oturmayı alışkanlık haline getirdi ve bu sebeple son zamanlarda popüler olan kamp sandalyesi edinme furyası başladı. Kamp sandalyesi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kamp sandalyesi fiyatları nedir?

Corona virüs hayatımıza girdiğinden beri sahillerde kamp sandalyesi alıp açık havada vakit geçiren insanları daha fazla görmeye başladık. Corona virüs sebebiyle de gündem olan kamp sandalyelerine daha ilgili olmaya başladık. Bunun yanında kamp severlerin en önemli malzemelerinden biridir. Şehrin stresinden uzaklaşmak için doğada vakit geçirmek iyi gelir ve bu huzurlu aktivite için gerekli olan ekipman kamp sandalyesidir.Açık havada vakit geçirmek güzeldir ama bir yandan da konforumuzu önemseriz ve bunun için kendimiz için en konforlu ve en uygun fiyatlı kamp sandalyesini ararız. Sizler için kamp sandalyesi alırken neye dikkat etmelisiniz diye araştırdık ve işte 2022 kamp sandalyesi fiyatları.

KAMP SANDALYESİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

• Kamp sandalyemizi her yere taşıyacağımız için portatif olması daha kullanışlı olur. Katlanması kolay olan ve ağırlığı hafif olan kamp sandalyelerini seçmeye özen göstermelisiniz.

• Geniş olması daha rahat hareket etmeniz için önemlidir. Alçak olan sandalyeler genellikle kum alanlar için uygundur.

• Klasik, alçak, kepçe, üçayaklı olmak üzere 4 çeşit kamp sandalyesi vardır. Kamp malzemeleri satan yerlere gidip her bir çeşidi deneyerek hangisi ile rahat olduğunuzu denemelisiniz.

• Kamp sandalyesinin kumaşına bakılmalı çünkü naylon tipli kumaşa sahip olanlar güneşte zarar görebiliyor. Kaliteli kumaşa sahip sandalye seçerseniz daha uzun süre kullanım sağlarsınız.

Kamp sandalyesi alırken nelere dikkat edilmeli? 2022 Kamp sandalyesi fiyatları ne kadar?

• Güneşte daha rahat kullanım olması için açık renklerde bir sandalye seçmek iyi olacaktır.

• Sandalyenin iskeletinin hangi malzemeyle yapıldığı önemli bir unsurdur. Malzeme ne kadar kaliteliyse kullanım süresi o kadar uzun olur.

• Sandalyenizde bardağınızı veya içeceğinizi koyabileceğiniz bardaklık olması size rahatlık açısından avantaj sağlar.

• Sandalyenizin bir taşıma çantası olmasına özen gösterebilirsiniz.

• Gölgeliğe sahip kamp sandalyesi seçimi sizi güneşten korur ve daha rahat zaman geçirirsiniz.

Bu özelliklere bakarak kendimiz için en uygun sandalyeyi seçebiliriz. Peki, kamp sandalyesi fiyatları nedir?

2022 KAMP SANDALYESİ FİYATLARI

Kamp sandalyelerinin popüler ve bir ihtiyaç haline gelmesi sebebiyle fiyatlarında hızlıca artış meydana geldi. 2020 yılında klasik naylon kumaş tipi katlanılabilir kamp sandalyesi fiyatları 39,99 tl iken birkaç ay sonrasında 45,99 tlye yükselmiştir. 2021 yılında ise kamp sandalyesi fiyatları 89,99 tl olarak yansıtılmıştı raflara. Şuan 2022 yılında ise klasik tip kamp sandalyelerinin fiyatı 150 tl olarak satışta. Kamp sandalyelerinin fiyatları kalitesi, modeli ve markasına göre değişiklik göstermektedir.

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