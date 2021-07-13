Üye Girişi
Kamp tatili için gereken tüm ürünler Koçtaş'ta satışta - Son Dakika

Kamp tatili için gereken tüm ürünler Koçtaş'ta satışta

13.07.2021 11:05
Kamp tatili için gereken tüm ürünler Koçtaş'ta satışta, System.String[]

Bayram tatilini doğada geçirmek isteyenlerin aradığı tüm kamp ürünleri Koçtaş'ta ziyaretçileri bekliyor.

Bayram tatilini doğada geçirmek isteyenlerin aradığı tüm kamp ürünleri Koçtaş'ta ziyaretçileri bekliyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanları için binlerce çeşit ürün ve çözüm önerisini müşterileriyle buluşturan Koçtaş, bayram tatilini doğada geçirmek isteyenlere ihtiyaç duyacakları tüm kamp ürünlerini en uygun fiyatlarla tek adreste sunuyor.

Soğuk ve nemden koruyacak çadırlar, mat ve uyku tulumları, açılır-kapanır kamp sandalyesi ve kamp masası gibi doğa tatili için gerekli tüm ihtiyaçlar geniş ürün seçenekleriyle Koçtaş'ta müşterileri bekliyor.

Kamp ocağından yemek pişirme setine, çaydanlıktan kamp mutfağına kadar tüm ihtiyaçlara Koçtaş mağazalarından, koctas.com.tr'den ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Koçtaş uzmanları ilk kez kampa gideceklere; ihtiyaçları olan kamp malzemelerine mutlaka göz atmalarını, mevsim şartlarına uygun malzemeleri yanlarında götürmelerini, yakın bir kamp alanı tercih etmelerini ve mümkünse ilk kamp deneyimini yakınları ile geçirmelerini tavsiye ediyor.

Şirketin kampa nereye gideceklerini düşünenler ve kamp için hangi malzemelere ihtiyaçları olacağını öğrenmek isteyen kişiler için hazırladığı sayfada Türkiye'deki en popüler kamp rotaları ve bu rotalarla ilgili detaylı bilgi yer alıyor.

Bayram, Koçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kamp tatili için gereken tüm ürünler Koçtaş'ta satışta - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı 14:51 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı 14:46 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti 14:30 Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz 14:08 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi 13:09 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı 12:40 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi 12:17 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı

Son Dakika Haberleri
14:51 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim
14:50 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
14:45 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim         
14:51
Çek kanununda 13 milyar TL'lik düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak Çek kanununda 13 milyar TL'lik düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak         
14:51
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!         
13:02
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
12:03
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 15:02:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamp tatili için gereken tüm ürünler Koçtaş'ta satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement