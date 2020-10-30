Kamp tutkunlarının adresi "Başkonuş Yaylası"na ilgi Kovid-19 sürecinde 3 kat arttı - Son Dakika

Kamp tutkunlarının adresi "Başkonuş Yaylası"na ilgi Kovid-19 sürecinde 3 kat arttı

30.10.2020 11:07
Kamp tutkunlarının adresi

Kahramanmaraş'taki Başkonuş Dağı'nın kuzeybatı yamaçlarında bin 325 rakımda bulunan ve Onikişubat ile Andırın ilçeleri sınırlarında yer alan Başkonuş Yaylası, pandemi sürecinde de doğa tutkunu kampçıların yoğun ilgi gösterdiği adres oldu.

Kahramanmaraş'taki Başkonuş Dağı'nın kuzeybatı yamaçlarında bin 325 rakımda bulunan ve Onikişubat ile Andırın ilçeleri sınırlarında yer alan Başkonuş Yaylası, pandemi sürecinde de doğa tutkunu kampçıların yoğun ilgi gösterdiği adres oldu.

Doğası, havası ve endemik bitki türleriyle öne çıkan Başkonuş Yaylası, köknar, sedir, meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanı ile patika yürüyüş alanları ve 1987 yılında doğaya bırakılan geyikleriyle ilgi odağı haline geldi.

Yaklaşık 30 yıl önce Geyik Üretme İstasyonu olarak kurulan ve halkın ziyaretine açılan bölgede oluşturulan mesire alanındaki kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahaları ile yılın her mevsimi misafirlerini ağırlıyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki yayla, kamp tutkunlarının yanı sıra 1850 metre rakımdan gözlenen baraj manzarasıyla da fotoğraf sanatçılarının tercihleri arasında yerini almaya başardı.

Başta Gaziantep, Adana, Hatay, Mersin, Şanlıurfa, Ankara gibi iller olmak üzere neredeyse Türkiye'nin tüm illerinden bölgeye gelen turistler, mevsim şartlarına göre çadır kamplarda ya da bungalov konaklama merkezlerinde kalıyor.

Başkonuş Yaylası İşletme Müdürü Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın her mevsimi tüm Türkiye'den ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Havasının temizliğiyle bölgenin ön plana çıktığını ve insanların rahat bir şekilde dinlenebilme şansı bulduğunu anlatan Doğan, bölgenin en çok kampçılar tarafından kullanıldığını ifade etti.

Bölgenin bitki örtüsünün zenginliğine de dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Endemik bitki merakı olanlar burada Hollanda ve İngiltere'nin 1,5 katı endemik bitki bulunuyor. Doğa fotoğrafçıları dört mevsim burada güzel kareler yakalayabilirler. Misafirlerimiz isterlerse kendilerine ait konaklama çadırlarını getirip uygun alanlarda kamp yapabiliyor. Özellikle hafta sonu 200-250 kamp çadırı kuruluyordu, pandemi süreciyle birlikte bu sayının 600 ila 650'ye kadar çıktığı oluyor. Artık insanların tatil anlayışı değişti. Yayla turizmi ve kırsal turizm tesisleri ön plana çıkmaya başladı. İnsanların pandemi sürecindeki korkularından dolayı daha doğal ve açık havada, oksijenin bol olduğu yerler tercih ediliyor. Başkonuş Yaylası, oksijeni ciğerlerinize kadar hissedebileceğiniz bir yer."

Kamp yapmak için Gaziantep'ten gelen Şaban Kaplan, arkadaşlarının tavsiyesiyle yaylaya geldiğini ve burayı daha önce kamp yaptığı bölgelerden daha güzel bulduğunu dile getirdi.

Egemen Burak Keskin de "Kamp kültürü doğayı sevmeyle alakalı bir şeydir. Canlıyı, yaşamı sevmeyle ilgilidir. Başkonuş Yaylası da bu bölgedeki en uygun yerlerden birisi." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Endemik, Bitki, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kamp tutkunlarının adresi 'Başkonuş Yaylası'na ilgi Kovid-19 sürecinde 3 kat arttı - Son Dakika

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