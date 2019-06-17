Son Dakika Haberleri: Kamp ve karavancılar Çal'da buluşacak
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Kamp ve karavancılar Çal'da buluşacak

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlikte kamp ve karavancılar bir araya gelecek.

Kamp ve karavancılar Çal'da buluşacak, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlikte kamp ve karavancılar bir araya gelecek.

Karavan Kulübü Başkanı Halil Akkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak geçen yıl yaklaşık 200 kişinin Aşağıseyit Mahallesi'ndeki mesirelik alanda buluştuklarını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri bu yıl ağırlamayı düşündüklerini belirten Akkaya, "Burada asfalttan ayrılıp doğada mutlu olan insanları göreceğiz. Yoğun aile katılımlı etkinlik düzenleyeceğiz. Ayrıca burada pek çok klasik otomobilin de gelmesini bekliyoruz. Katılımcılar tamamen doğayla iç içe bir vakit geçirme şansı yakalayacak. İnsanlar kendi kamp malzemeleriyle geliyorlar. Kamp yapıyorlar." dedi.

Akkaya, etkinliğe dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'de kamp yapan misafirleri davet ettiklerini dile getirdi.
Çal Belediyesi'nin etkinliklerine destek vereceğini söyleyen kulüp üyesi Beyhan Akkılıç ise kentte doğal yaşam alanları aradıklarını belirtti.
Kamp ve karavancılar 4 Temmuz'da itibaren Aşağıseyit Mahallesi'nde 1 hafta boyunca konaklayacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:32 Kaynak: AA
Denizli, Çal
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