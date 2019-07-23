Son Dakika Haberleri: Kamp yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi
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Kamp yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi

1 saat önce

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde 198 çocuğun kaldığı tematik çadır kampında çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kamp yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi, System.String[]
Rusya'nın Habarovsk bölgesinde 198 çocuğun kaldığı tematik çadır kampında çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Rusya'nın Habarovsk bölgesinin Komsomolsk-na-Amure şehri yakınlarında 198 çocuğun kaldığı tematik bir çadır kampında yangın çıktı. "Yüzüklerin Efendisi" kitabından esinlenilerek dekore edilen kampta öğrenciler uyurken çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Açılan soruşturma kapsamında kamp yöneticisi Maksim Kuznetsov gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komisyonu, konuyla ilgili ceza davası başlatırken, yangına elektrikli ısıtıcının önünde kurumaya bırakılan kıyafetlerin neden olduğu düşünülüyor. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, bölgedeki hangi kamplarda ısıtma sisteminin kullanıldığının tespit edilmesi talimatını verdi. - MOSKOVA
Yüzüklerin Efendisi, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:02 Kaynak: İHA
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