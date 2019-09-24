Kamp yapan engelliler, farkına varılmak için yürüdü

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelerek Çeşme'de kamp yapan engelliler, farkına varılmak için Çeşme'de yürüdü.



Ege Zihinsel Engelliler Derneği ve Karşıyaka Şubesi, Adıyaman Zihinsel Engelli Aileleri Derneği, Erzurum Zihinsel Özürlüler Derneği ve Tire Engelliler Derneği Çeşme'de 5 günlük bir kampta bir araya geldi.



Engelli dernekleri, 5 günlük kamp döneminin sonunda, engelliler hakkında toplumda farkındalık oluşturmak için Çeşme çarşısında bir yürüyüş yaptı. Yürüyüşe; Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu bandoyla destek verirken, Çeşme Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Tijen Tekin de yürüyüşe katıldı. Cumhuriyet Meydanına kadar süren yürüyüşü, Çeşme esnafı ve çarşıdaki vatandaşlar ilgi ile izledi.



"Engellilik, var olan bir gerçek"



Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklama yapan Ege Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı ve Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yaşar, özel çocukları hayata bağlamak için derneklerini kurduklarını belirterek, "Bu seneki kampımıza ve etkinliğimize Adıyaman ve Erzurum'daki engelli derneklerini davet ettik. Kampımız, İzmir Valiliği himayesinde gerçekleşti. Kampımızda, zihinsel engelliler ve ailelerinden oluşan bir koro kurduk. Ayrıca çocuklarımız için el becerileri kursları açtık. Kampımızın son gününde de, engellilerin de var olduğunu, engellilerin de farkına varılması gerektiğini vurgulamak için bir yürüyüş gerçekleştirdik. Engellilik, var olan bir gerçek. Engelliyi doğuran anneye, 'Onu sen doğurdun, çektiğin ıstırap da senin' denmemeli. Engelli ailelerin çektiği sıkıntıya da ortak olunmalı, onların ne çektiklerini anlayabilmeliyiz" diye konuştu. - İZMİR