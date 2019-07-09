Son Dakika Haberleri: Kamp yaptığı sanılırken, cesedi bulundu
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Kamp yaptığı sanılırken, cesedi bulundu

1 saat önce

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, Melen Çayı kenarında kamp yaptığı düşünülen Murat Kartal'dan (54) haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

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SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, Melen Çayı kenarında kamp yaptığı düşünülen Murat Kartal'dan (54) haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri, kıyıda bulunamayan Kartal'ın çayda cansız bedenine ulaştı.
Kocaali'de yaşayan ve 2 gün önce Melen Çayı kenarına giden Murat Kartal, yanındaki yeğeni eve dönmek isteyince biraz daha kalacağını söyleyip, eşlik etmedi. Çoğu zaman çay kenarında 3- 4 günlük kamp yaptığı belirtilen Kartal'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. AFAD ve jandarma ekipleri, bu sabah Melen Çayı kenarına gelerek, arama çalışması başlattı. Kartal'ın son görüldüğü yerden 20 metre uzaklıkta terliği bulununca çalışmalar, burada yoğunlaştırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu çayda, Murat Kartal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kartal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
Murat Kartal, Kocaali, Sakarya, Kartal, Güncel
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