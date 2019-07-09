Kamp yaptığı sanılırken, cesedi bulundu
1 saat önce
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, Melen Çayı kenarında kamp yaptığı düşünülen Murat Kartal'dan (54) haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Kocaali
ilçesinde, Melen Çayı kenarında kamp yaptığı düşünülen Murat Kartal
'dan (54) haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. AFAD
ekipleri, kıyıda bulunamayan Kartal'ın çayda cansız bedenine ulaştı.
Kocaali'de yaşayan ve 2 gün önce Melen Çayı kenarına giden Murat Kartal, yanındaki yeğeni eve dönmek isteyince biraz daha kalacağını söyleyip, eşlik etmedi. Çoğu zaman çay kenarında 3- 4 günlük kamp yaptığı belirtilen Kartal'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. AFAD ve jandarma ekipleri, bu sabah Melen Çayı kenarına gelerek, arama çalışması başlattı. Kartal'ın son görüldüğü yerden 20 metre uzaklıkta terliği bulununca çalışmalar, burada yoğunlaştırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu çayda, Murat Kartal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kartal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sakarya
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