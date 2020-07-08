Kampa eşiyle birlikte katılan milli atlet, Olimpiyat'a hazırlanıyor - Son Dakika

Kampa eşiyle birlikte katılan milli atlet, Olimpiyat'a hazırlanıyor

BİNGÖLLÜ milli atlet Yavuz Ağralı (28), maratonda katılım hakkı elde ettiği Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

BİNGÖLLÜ milli atlet Yavuz Ağralı (28), maratonda katılım hakkı elde ettiği Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Palandöken Yüksek İrtifa Kampı'na 8 ay önce dünya evine girdiği eşi Müjde Ağralı (22) ile birlikte katılan Yavuz Ağralı, "Eşim yanımda olduğu için kafam çok rahat" dedi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde oturan Ayten-Tahsin çiftinin 7 çocuğundan ikincisi olan Yavuz Ağralı, 2003 yılında ortaokul öğrencisiyken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedildi. Küçük yaşta hem okuyup hem de birçok işte çalışan Ağralı'nın atletizmle hayatı bir anda değişti. Milli takıma girdikten sonra katıldıkları ilk liselerarası yarışmada takım halinde dünya şampiyonluğu kazanan Ağralı, 2013'te bireysel dağ yarışmasında dünya üçüncülüğü elde etti. 2016'da ise Rio Olimpiyatları'nda yer aldığını belirten Ağralı, Bingöl'den olimpiyatlara katılan ilk atlet olduğunu kaydetti. 2017'de Balkan şampiyonluğunu kazanan ve ardından 3 kez Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Ağralı, gösterdiği performansla olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.

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PANDEMİ SONRASI İLK KAMP

Türkiye'nin en iyi atleti olmayı hedeflediğini vurgulayan Yavuz Ağralı, Tokyo Olimpiyatları'nın Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini ve pandemi sonrası deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de düzenlenen ilk kampa katıldığını söyledi.

Covid-19 nedeniyle birçok sporcu gibi uzun bir süre evde çalıştığını ifade eden Ağralı, "17 yıldır koşuyorum. 2014'ten bu yana maraton branşında ülkemizi yurt dışında temsil ediyorum. 2016'da yedek sporcu olarak olimpiyatlara katıldım. Pandemi sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara katılmaya hak kazandım. Günde ortalama 30- 40 kilometre koşuyorum. Maratona en iyi şekilde hazırlıyorum. Tokyo'da hedefim derece olarak 2 saat 8 dakikada koşarak aldığım yüzlerce madalyayı taçlandırmak" diye konuştu.

EŞİNDEN DESTEK

Kampa 8 ay önce dünya evine girdiği eşi Müjde Ağralı ile katıldığını hatırlatan Yavuz Ağralı, "Sağ olsun federasyon başkanım anlayış gösterdi. Bize destek verdi. Eşimi yurt dışı kamplarına götüremiyorum. Yurt için kampına da ilk defa geldi. Bana büyük destek veriyor. Zihinsel olarak kafam da rahat oldu. Olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Ben koşarken o da bana destek veriyor. Yazın yüksek irtifa kamplarının vazgeçilmez illerinden biri olan Erzurum bize her zaman uğurlu geldi" dedi.

'EŞİMİN MADALYA ALMASINI ÇOK İSTİYORUM'

Olimpiyatlara hazırlanan eşine inandığını ve güvendiğini söyleyen Müjde Ağralı ise, "Yaptığı sporu çok seviyor. Ben de burada ona destek oluyorum. Kamp günlerim iyi geçiyor, sıkılmıyorum. Eşim antrenman yaparken ben de onu izliyor ya da diğer sporcularla veya tek başıma yürüyüş yapıyorum. İsterse bundan sonraki kamplarda da onunla olmak isterim. Eşimin madalya almasını çok istiyorum. Alacağına da inanıyorum çünkü çok çalışıyor" diye konuştu.


Palandöken, Bingöl, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kampa eşiyle birlikte katılan milli atlet, Olimpiyat'a hazırlanıyor - Son Dakika
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