Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu

Galatasaray'da sezon açılışı 14 Haziran'daydı. Ancak; Mbaye Diagne West Bromwich Albion ile olan kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirterek kampa gecikmeli katıldı.

Bu süreçte Galatasaray futbolcunun antrenmana çıkmadığı günler için noter aracılığıyla tutanak tutturdu. 1 Temmuz-11 Temmuz arasındaki günler için para cezası verilmesi beklenen Diagne, bugün kontrolden geçirildi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Diagne'ye çeşitli testler yapıldı. Öte yandan Senegalli futbolcunun moralinin yüksek olması ve antrenmanlardaki neşeli tavırları dikkati çekiyor.

Galatasaray'da geçen sezon 19 maçta 11 kez fileleri havalandıran futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Futbolcunun geleceğiyle ilgili Fatih Terim kararını yakın zamanda verecek. WBA ekibinin Diagne'yi transfer etmek istediği ancak; mali açıdan kulüplerin uzlaşma sağlayamadığı öne sürülüyor.