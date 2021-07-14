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Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu - Son Dakika

Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:09

Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan Mbaye Diagne gecikmeli olarak kampa katıldı ve bugün sağlık kontrolünden geçti. Ancak; Mbaye Diagne West Bromwich Albion ile olan kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini söyleyerek kampa gecikmeli katılması üzerine Sarı-Kırmızılılar, Diagne'nin antrenmana çıkmadığı günler için noter aracılığıyla tutanak tuttu.

Galatasaray'da sezon açılışı 14 Haziran'daydı. Ancak; Mbaye Diagne West Bromwich Albion ile olan kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirterek kampa gecikmeli katıldı.

Bu süreçte Galatasaray futbolcunun antrenmana çıkmadığı günler için noter aracılığıyla tutanak tutturdu. 1 Temmuz-11 Temmuz arasındaki günler için para cezası verilmesi beklenen Diagne, bugün kontrolden geçirildi.

Kampa katılmadığı için hakkında noterde tutanak tutulan Diagne, Florya'ya geldi

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Diagne'ye çeşitli testler yapıldı. Öte yandan Senegalli futbolcunun moralinin yüksek olması ve antrenmanlardaki neşeli tavırları dikkati çekiyor.

Galatasaray'da geçen sezon 19 maçta 11 kez fileleri havalandıran futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Futbolcunun geleceğiyle ilgili Fatih Terim kararını yakın zamanda verecek. WBA ekibinin Diagne'yi transfer etmek istediği ancak; mali açıdan kulüplerin uzlaşma sağlayamadığı öne sürülüyor.

Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu

Koruyucu Aile Günü, Mbaye Diagne, Galatasaray, Noter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu - Son Dakika Spor


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