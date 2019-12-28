Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı - Son Dakika Spor

Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket etti.

Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket etti. Ancak, içerisinde teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsü Konya-Antalya yolu üzerinde yer alan Alacabel geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı.


Kafilenin yardım çağrısı üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat bölgede bekleyen takım otobüsü, Karayolları ekiplerinin yoldaki tuzlama çalışmaları sonrasında, tekerlere zincir takılarak yoluna devam etti.


Bu anları otobüste bulunan futbolcular cep telefonları ile kaydetti.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:01 
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