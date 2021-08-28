Üye Girişi
Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim - Son Dakika

Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim

28.08.2021 17:21

Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim Aksaray'da gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampına katılan 120 öğrenci tarla ve mandıralarda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek uygulamalı eğitim aldı.

Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim

AKSARAY - Aksaray'da gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampına katılan 120 öğrenci tarla ve mandıralarda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek uygulamalı eğitim aldı.

Aksaray Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hasandağı Mesire Alanı Bozkurt Düzlüğünde gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampına 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan toplam 120 öğrenci kampın 3. gününde tarla ve mandıralarda faaliyetleri yerinde gördü. Tarımsal alanlarda inceleme yapan öğrencilere Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ve üreticiler eşlik etti. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav mandıralarda öğrencilere tarım ve hayvansal üretimin başından sonuna kadar her evresini anlatarak bilgiler verdi. Yonca tarlası, ayçiçeği tarlası, mandıra gibi yerleri gezen öğrencilere Aksaray'ın tarımsal potansiyeli ve Türkiye'deki konumu da anlatıldı.

"Tarım ürünlerinin stratejik bir ürün olduğu dönemi yaşıyoruz"

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ülkelerdeki tarımsal ve hayvansal üretimlerin önemine dikkat çekerek, "Tematik kamplar önemli ve önem veriyoruz, artmasını istiyoruz. Tarım temalı kamplara daha bir önem veriyoruz. Çünkü tarım ürünlerinin stratejik bir ürün olduğu dönemi yaşıyoruz. Üretim, özellikle tarımsal üretim ülkelerin geleceği açısından önemli üretimlerden bir tanesi, önemli değerlerden biri. Gençlerin tarıma olan ilgisinin artması bizim açımızdan önemli stratejik hedef. Tarımsal üretimde gençlerin elinin olmasını istiyoruz. Bu nedenle de tarım temalı kampları öncelikli kılıp destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da gençlerin ve tarımsal üretimin önemine değinerek, "Gençlerimize sahip çıktıkça, onları değerli kıldıkça önümüzdeki bütün karanlıkların aydınlanacağını göreceğiz. Onun için biz gençlerimize ne yaparsak azdır" ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Betül Atalay (21), 3 gündür Aksaray Hasandağı'nda tarım ve gençlik kampında olduklarını hatırlatarak, "Öğrendiğimiz birçok bilgi ve deneyim oldu. Hem yonca üretiminde hem süt çiftçiliği açısından geliştiğini gördük. Bizim için çok güzeldi" dedi.

Öğrenci Sıla Soysal da, "Aksaray'ın tarımsal zenginliklerini gezmeye geldik. Neler üretiyor Aksaray? Nasıl bir sırada? Sağ olsun Tarım İl Müdürümüz de bizimle beraber. Çeşitli şeyler anlatıyor bize. Aksaray'ın hangi ürünleri ürettiğini, nasıl bir ilerleme kaydettiğini biz de bunları dinliyoruz ve şu an için mutluyuz" derken, bir diğer öğrenci Resul Akıncı ise, "Çeşitli etkinlikler, saha ziyaretleri yapıp üretimlerde nasıl bir yöntem uygulandığını bizzat yerinde gözlemlemiş oluyoruz" diye konuştu.

Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim
Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim
Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim
Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim

İhsan Selim Baydaş, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesut Özil, Arsenal'in yenilgisi sonrası paylaşımda bulundu: Sürece güvenin 17:25 Mesut Özil, Arsenal'in yenilgisi sonrası paylaşımda bulundu: Sürece güvenin Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış 17:02 Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil 16:57 Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil
Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor 16:38 Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu 15:49 Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı 15:38 Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı
Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi 15:26 Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı 14:34 Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı

Son Dakika Haberleri
17:24 Mesut Özil, Arsenal'in yenilgisi sonrası paylaşımda bulundu: Sürece güvenin
17:19 Kamyonun arkadan çaptığı otomobille ilgili detay ortaya çıktı: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar
17:06 İki kuzen piknik yapmak için çıktıkları yolda uçuruma yuvarlandılar
17:02 Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış
16:58 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı
16:56 Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil
16:44 Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
16:38 Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
16:35 Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti
16:08 15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
Kamyonun arkadan çaptığı otomobille ilgili detay ortaya çıktı: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar Kamyonun arkadan çaptığı otomobille ilgili detay ortaya çıktı: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar         
17:20
45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı         
16:59
Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti         
16:45
15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi 15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi         
16:09
Değerli olduğunu düşündüğü cisim elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var Değerli olduğunu düşündüğü cisim elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var         
15:40
İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı         
15:35
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu         
14:30
Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu         
14:16
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 17:43:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement