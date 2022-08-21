Uganda'da Yaşayan Çinlilerin Gıda Yardımı Uganda Hükümetine Teslim Edildi - Son Dakika
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Uganda'da Yaşayan Çinlilerin Gıda Yardımı Uganda Hükümetine Teslim Edildi

21.08.2022 12:40
Uganda'da Yaşayan Çinlilerin Gıda Yardımı Uganda Hükümetine Teslim Edildi

KAMPALA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'da yardım malzemelerinin teslim töreni esnasında yardım malzemelerini kamyonlardan indiren insanlar görülüyor, 19 Ağustos 2022.

KAMPALA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'da yardım malzemelerinin teslim töreni esnasında yardım malzemelerini kamyonlardan indiren insanlar görülüyor, 19 Ağustos 2022. Uganda'da yaşayan Çinliler, Uganda'nın kuzeydoğusunda açlık çeken insanlara 20 ton kadar gıda yardımında bulundu. Uganda'da bulunan Çin Fuqing Derneği ile Çin İletişim İnşaat Şirketi Cuma günü gıda yardımını, Uganda'da insani yardımların yönetiminden sorumlu hükümet departmanı olan Başbakanlık Ofisi'ne teslim etti.

Uganda'da Yaşayan Çinlilerin Gıda Yardımı Uganda Hükümetine Teslim Edildi

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Yaşayan Çinlilerin Gıda Yardımı Uganda Hükümetine Teslim Edildi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Uganda'da Yaşayan Çinlilerin Gıda Yardımı Uganda Hükümetine Teslim Edildi - Son Dakika
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