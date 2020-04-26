Kampanya başlatan muhtar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ihtiyaç sahipleri için "Bir torba un bir ay umut demek, bir torba un bir ay ekmek demek" adlı kampanya başlattı.

Gültekin Mahallesi Muhtarı Ramazan Özkazan, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin ramazan ayında mağdur olmamaları için un toplama kampanyası düzenledi.

Özkazan'ın başlattığı kampanya ilçede kısa sürede büyük destek gördü. Evinin garajını depo haline getiren Özkazan, hayırseverlerin desteğiyle topladığı unlar ve gıda paketlerini Vefa Sosyal Destek Grupları'nın da yardımıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Özkazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın aynı zamanda paylaşma ayı olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması için kampanyayı başlattığını belirten Özkazan, kampanyayı sosyal medyada paylaştıktan sonra duyarlı vatandaşların desteğinin arttığını dile getirdi.

Kampanyanın kısa sürede ilçe geneline yayıldığını ve desteğin büyüdüğünü ifade eden Özkazan, "Elinde bir olan bir, on olan da on verdi. Yardım kampanyamız sadece Gültekin Mahallesi'nde değil, Şarkışla genelinde bir çalışmaya dönüştü. Diğer muhtarlardan da destek aldık ve Kızılaydan yardıma muhtaçların isimlerini istedik." diye konuştu.

Özkazan, un dışında gelen gıda paketlerini de muhtaç ailelere dağıtmaya çalıştıklarını ifade etti.