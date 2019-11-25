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Kampanya yapıp yaşlı kadına sandalye aldılar

7 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri başlattıkları kampanyayla Çaycuma ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti.

Kampanya yapıp yaşlı kadına sandalye aldılar, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri başlattıkları kampanyayla Çaycuma ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarih bölümü 3. sınıf öğrencileri topladıkları paralarla 89 yaşındaki alzaymır hastası Hayriye Toplu'ya sandalye aldı.

Omurilik Felçlileri Derneği Çaycuma Temsilcisi Cem Ünal ile irtibata geçen yardımsever öğrenciler, ilçeye bağlı Çay Mahallesi'nde ikamet eden Hayriye Toplu'ya tekerlekli sandalyeyi teslim ettiler.

Toplu'nun bakımını üstlenen kızı Müşerref Kaymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlılıklarından dolayı üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, "Bir yere götüremiyordum, evde canı sıkılıyordu. Camlardan bakıyordu. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Omurilik Felçlileri Derneği Çaycuma Temsilcisi Cem Ünal da öğrencilerin toplumsal duyarlılık noktasında iyi bir örnek olduklarını ifade ederek, "Öğrenciler bunu devam ettireceklerini söylediler. Mutluyuz." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Mert Taçar ise yardımcı oldukları için mutlu olduklarını anlatarak, "Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bunlar çoğalır. Önemli olan teyzenin mutluluğu." şeklinde konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Çay Mahallesi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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