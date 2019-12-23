'Kampanyalar ve projelerle verimli bir yıl geçti' duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Kampanyalar ve projelerle verimli bir yıl geçti' duyurusu - Son Dakika Ekonomi

'Kampanyalar ve projelerle verimli bir yıl geçti' duyurusu

6 saat önce

Tekstil markası TENCEL, 2019 yılında kampanyaları ve projeleri sayesinde verimli bir yıl geçirdiğini ve sürdürülebilirliği teşvik eden dönüm noktaları başardığını açıkladı.

'Kampanyalar ve projelerle verimli bir yıl geçti' duyurusu, System.String[]

Tekstil markası TENCEL, 2019 yılında kampanyaları ve projeleri sayesinde verimli bir yıl geçirdiğini ve sürdürülebilirliği teşvik eden dönüm noktaları başardığını açıkladı.


Günümüzde markalar ve tüketiciler, şeffaflığın iyileştirilmesine ve mevcut çevresel durumun daha iyi hale getirilmesine daha çok vurgu yapıyor. Bu durumdan güç aldığı belirtilen TENCEL markasının, daha sürdürülebilir sektör uygulamalarını teşvik eden bir çevrenin üretilmesine destek olmak amacıyla farklı girişimler uyguladığı belirtildi. Marka, 2019 yılında kampanyaları ve projeleri sayesinde verimli bir yıl geçirdiğini ve sürdürülebilirliği teşvik eden dönüm noktaları başardığını açıkladı.


Lenzing Grup Baş Ticaret Direktörü Robert van de Kerkhof, konu hakkında şöyle konuştu: "Ticari açıdan ticari fuarlara ve moda haftası etkinliklerine katılımın yanı sıra sektör ortaklarını TENCEL markasının değer zinciri vasıtasıyla bir araya getiriyoruz. Ekip, daha fazla eko-ayakizi için endüstri standartlarını iyileştirecek ve teknolojiyi geliştirecek teknolojik yeniliklere odaklanmıştır. Tüketicilerin eko-modaya yönelik artan farkındalığından yola çıkarak tüketici deneyimini güçlendiren ve daha geniş kitle arasında daha fazla farkındalık sağlayan çeşitli yöntemler geliştirdik. Şirketin marka maruziyeti, katılımlar ve farkındalık kapsamındaki başarısını arttıran ekip, 2020 yılında da daha sürdürülebilir ve sorumlu tekstil sektörü için çalışmaya devam edecek". - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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