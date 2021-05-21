Kampanyalı Prefabrik Ev Fiyatları Prefabrikevim.com - Son Dakika

Modernliğin Simgesi

Alışılmış ev modellerinin aksine yeni moda prefabrik evlerden yanadır. Modern çizgilerin ve pratikliğin bir araya getirilmesi ile oluşturulan evler kampanyalarımız ile sizlerle buluşuyor. Dilediğiniz boyutlarda tercih edebileceğiniz 55 metrekare evlerden 157 metrekareye kadar geniş bir skala sizlere sunuluyor. Dubleks ya da tek katlı olarak satın alabileceğiniz ev modellerimiz en uygun fiyatlar ile size sunuluyor.

Son derece modern görünüme sahip ev modellerimizde dilediğiniz değişimi yapabilme fırsatınız bulunuyor. Renklendirmesini zevkinize göre düzenleyebileceğiniz gibi çocuk ya da engelli bireylere uygun düzenlemeler de gerçekleştirilebiliyor.

Bir Prefabrik Evden Daha Fazlası

Kampanyalı Prefabrik evler sizlere basit bir evden çok daha fazlasını sunuyor. https://prefabrikevim.com/ adresine girerek inceleyebileceğiniz ve anında satın alabileceğiniz evlerimizde ısı yalıtımı, ses yalıtımı gibi birçok özellik bulunuyor.

Sizi ev satın almak ve oluşturmak için ustalarla, boyacılarla uğraştırmak zorunda kalmadan dilediğiniz eve sahip olabileceğiniz kampanyalarımız sizleri bekliyor. Dilediğiniz tasarıma sahip evinizi satın aldıktan sonra dilediğiniz ilave ya da çıkarmaları yaparak kendi tarzınızı evinizle yansıtın.

Depreme ve yangına son derece güvenli olan ev modellerimiz sizi doğal afetlerden korumayı da ihlal etmiyor.

Ev Sahibi Olmak İçin Fazla Para Ödemek Zorunda Kalmayın

Ev sahibi olmak için yüksek miktarlar, uğraşlar harcamanıza gerek kalmadan kampanyalı prefabrik ev modellerimize göz atabilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı son derece basit olan bu ev modellerimizde her detay ince düşünülerek tasarlanmıştır.

İhtiyacınız olan tüm özelliklere sahip ev modellerimizi satın alarak klasik ev alma ritüelleriyle uğraşmanıza gerek bulunmuyor. Hayalinizdeki ev renk ve modellerini belirtmeniz durumunda tüm detayları uzman ekibimiz hazırlayıp ayağınıza kadar getiriyor. Yerinde kurulum yapılan evlerimiz kısa bir süre içerisinde kullanıma hazır hale gelir.

Firmamız İdeal Ev 'in sTüm prefabrik ev modellerimizi instagram adresimiz ; https://www.instagram.com/prefabrikevimcom/ 'dan fiyatlar ve modeller için https://prefabrikevim.com/ 'dan ya da 0216 421 35 10 'dan ve 0553 905 35 10 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz.

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