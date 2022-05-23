KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI - Son Dakika
Üye Girişi

KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI

23.05.2022 10:29

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 18 aylık Başak Demirkıran için valilik izniyle başlatılan kampanyada yüzde 85'lik miktara ulaşıldı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 18 aylık Başak Demirkıran için valilik izniyle başlatılan kampanyada yüzde 85'lik miktara ulaşıldı. 2 yaşına kadar olan çocuklarda uygulanan tedavide, kalan yüzde 15'lik miktar için destek bekleyen anne Cemile Demirkıran, "Hiçbir ailenin tek başına toplayacağı bir miktar değil. Başak'ımızın günden güne kasları eriyor. Odasında cihazlar yerine oyuncakları, başının ucunda ayıcıkları, bebekleri olsun istiyorum. Belki de gelecekte bizim hayatımıza dokunabilsin diye şu an Başak'ın hayatına dokunmanızı istiyoruz" dedi.

Karakoçan ilçesinde yaşayan Demirkıran ailesinin ikinci çocukları Başak'a 7 aylıkken SMA Tip 1 tanısı konuldu. Şu an 18 aylık olan Başak'ın tedavisi için Dubai'de bir hastane ile görüşüldü. 1 milyon 825 bin dolar tedavi ücreti istenen Başak'ın ailesi, Valilik izniyle bir kampanya başlattı. Yaklaşık 8 ay önce başlatılan kampanyada tedavi için gerekli olan paranın yüzde 85'ine ulaşıldı. 2 yaşına kadar olan SMA'lı hastalara uygulanan tedavi nedeniyle 6 aydan az bir zamanı kalan ve belirli saatlerde sıvıyla beslenebilen Başak için ailesi, geri kalan miktarı toplamak için alışveriş merkezleri ve işlek caddelerde açtıkları stantlarla da yardım topluyor. Başak'ın 5 yaşındaki ablası Elvan Mihrap da açılan stantlarda anne ve babasına yardım ederek onlara destek oluyor.

'ODASINDA CİHAZLAR YERİNE OYUNCAKLAR OLSUN'

Cemile Demirkıran, 18 aylık olan kızları için toplanan yüzde 85'lik kısım için bağış yapanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Dubai'deki hastanenin bize verdiği teklif, 1 milyon 825 bin dolar. Kalan yüzde 15 için desteğinize ihtiyacımız var. Bizler eğer bir olursak bu kampanya bitecek. Çünkü hiçbir ailenin tek başına toplayacağı bir miktar değil. Başak'ımızın günden güne kasları eriyor. Biz kampanyaya başladığımızda Başak ağızdan beslenebiliyordu ama maalesef 11,5 aylık olduğunda bu yetisini kaybetti. Akciğere mama kaçışı olduğu için Başak bebeğimize enjektör ile sıvı bir mamayı belirli saatlerde verebiliyorum. Başak acıktığında eğer mama saati gelmemişse maalesef ki mama veremiyorum. 'Anne' diye ağlasa bile ben çaresiz bir şekilde onun bakışlarına bakmak zorunda kalıyorum. Mama saati dışında verirsem akciğerlere kaçıyor ve enfeksiyona yol açabiliyor. Başak'ımızın günden güne kasları eriyor. Odasında cihazlar yerine oyuncakları, başının ucunda ayıcıkları, bebekleri olsun istiyorum. Belki de gelecekte bizim hayatımıza dokunabilsin diye şu an sizin Başak'ın hayatına dokunmanızı istiyoruz."

'BAŞAK İLE PARKLARDA OYNAMAK İSTİYORUM'

Başak'ın ablası Elvan Mihrap ise, "Bebeğimiz çok zayıf. Bebeğimiz zayıf olduğundan nefesi tıkanıyor. Zor zor nefes alıyor. Ben Başak ile parklarda oynamak istiyorum. Başak benimle koşsun istiyorum" diye konuştu.

KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI
KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI
KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI
KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI
KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI
KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI
KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI
KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI
KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI

YORUMLAR
500
SMA'LI MELİH'İN ANNESİ: OĞLUM ÇOCUKLUĞUNU YAŞASIN İSTİYORUM SMA'LI MELİH'İN ANNESİ: OĞLUM ÇOCUKLUĞUNU YAŞASIN İSTİYORUM Kadın off-road pilotu ve yardımcı pilot eşi, yarışlara 16 aylık kızlarıyla katılıyor Kadın off-road pilotu ve yardımcı pilot eşi, yarışlara 16 aylık kızlarıyla katılıyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis
15:03 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek?
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:43 Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek?
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elde eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:21:30. #1.13#
SON DAKİKA: KAMPANYASINDA YÜZDE 85'E ULAŞILAN 18 AYLIK SMA'LI BAŞAK'IN ZAMANLA YARIŞI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement