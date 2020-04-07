Kampanyaya emekli maaşını bağışladı - Son Dakika

Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
6 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki Mehmet Korkut, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir aylık emekli maaşını bağışladı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki Mehmet Korkut, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir aylık emekli maaşını bağışladı. İlçedeki Karacaoğlan Mahallesi Torun Sokak'ta oturan emekli Mehmet Korkut, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunmak istediğini söyledi. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, Korkut'un bin 500 lirasını tutanak karşılığında teslim aldı. Parayı kampanya hesabına yatıran ekipler, daha sonra yeniden eve gelerek Korkut'a dekontunu teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:29 Kaynak: DHA
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