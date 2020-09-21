Kampçıların üzerine ağaç devrildi: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Kampçıların üzerine ağaç devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Kampçıların üzerine ağaç devrildi: 1'i ağır 4 yaralı -Şelale karşına kamp için kurulan 4 çadırın üzerine ağaç devrildi -Domuz saldırdığını düşünen kampçılar," Meğer ağaç üzerimize yıkılıyormuş" dedi Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Kocaçay Şelalesi karşısına kamp için kurulan 4 çadırın...

Kampçıların üzerine ağaç devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

-Şelale karşına kamp için kurulan 4 çadırın üzerine ağaç devrildi

-Domuz saldırdığını düşünen kampçılar," Meğer ağaç üzerimize yıkılıyormuş" dedi

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Kocaçay Şelalesi karşısına kamp için kurulan 4 çadırın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Cuma günü kent merkezinden yola çıkan 4 arkadaş hem doğa gezisi hem de kamp yapmak için Kocaçay Şelalesi'ne geldi. Burada vakit geçiren 4 arkadaş, kamp yapmak için şelalenin karşısındaki büyük bir çınar ağacının altını seçti ve Korona virüs nedeniyle ayrı ayrı 4 çadır kurdu. Gece saat 04.00 sırasında çınar ağacı büyük bir gürültüyle ortasından kırılarak üzerlerine devrildi. Çadırlardaki bir kişi üzerine düşen ağaç nedeniyle ağır, 3 kişi ise dal çarpması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yaralıyı sedyeye alarak ambulansa ulaştırdı. İki bacağında kırık ve doku zedelenmesi bulunan kişinin hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ağaç üzerinde ve çevresinde inceleme yaptı.

"Kamp başımıza yıkıldı"

Olayın ardından yaşananlar kampçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Felaketi yaşayan kampçı, "Başımıza gelenlere bak. Bir kamp kuralım dedik, o kampta başımıza yıkıldı. Kırılan ağaca bak, ortasından kırılıp üstümüze devriliyor. Ben uyanıktım, ses geldi, domuz zanettim. Kırılan ağaca bak. İlk ve son kamp yapma çadır kuruşumuz." Cümleleriyle olayı anlattı. Öte yandan ağacın kırılmadan önceki sağlam hali de kampçıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Bölgede önceden bir analiz yapmıştım"

Olayı yaşayan kampçılardan E.T,25 yıldır kamp yaptığını ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi. Cuma günü bölgeye kamp yapmaya gittiklerini dile getiren E.T, " Ben öyle her yere kamp yapmam. Daha önceden kamp yapacağımız yerin incelemesini yaptım. Sağlam olduğunu düşündüğüm yeşil yaprakları olan bir çınar ağacının altına çadırlarımızı kurduk. Çınar ağacı güvenlidir. Cumartesi sabaha karşı 04.00 gibi çınar ağacı belinden kırılıp üzerine düştü. İki çadır altında kaldı, diğerlerine dallar zarar verdi. Bir arkadaşımız ağır yaralandı. İki bacağı kırık ve doku zedelenmesi de var. 3 kişi de hafif yaralandı."dedi.

"Çınar ağacı sapa sağlamdı"

Ağacın sağlam, havanın da rüzgarsız olduğunu anlatan E.T, " Havada yaprak kımıldamıyordu. Ağaç yemyeşil ve sağlam görünüyordu. Kuru bir dalı bile yoktu. Ağacın yıkıldığını duyarken domuz saldırıyor zannettik meğer ağaç yıkılıyormuş. Jandarma ekipleri de inceleme yaptı ağaç üzerinde. Ne bir kesi ne de başka bir şey bulabildiler. Bizde nasıl olduğuna anlam veremedik. Bölgeye çadır kurmaya gidecek olan kişilerin dikkatli olmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kampçıların üzerine ağaç devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Döşemealtı, Antalya, Çınar, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kampçıların üzerine ağaç devrildi: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

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