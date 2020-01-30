Kampçılık eğitimine yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kampçılık eğitimine yoğun ilgi - Son Dakika

Kampçılık eğitimine yoğun ilgi

7 saat önce

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Öncü İzcilik ve Rekreasyon Derneği işbirliğinde düzenlenen Kampçılık Eğitimi Kış Kursu'na katılan çocuklar, izciliğin ne olduğundan çadır kurmaya ve düğüm atmaya kadar birçok konuda eğitim aldı.

Kampçılık eğitimine yoğun ilgi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Öncü İzcilik ve Rekreasyon Derneği işbirliğinde düzenlenen Kampçılık Eğitimi Kış Kursu'na katılan çocuklar, izciliğin ne olduğundan çadır kurmaya ve düğüm atmaya kadar birçok konuda eğitim aldı.


Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Eskişehir Öncü İzcilik ve Rekreasyon Derneği tarafından düzenlenen Kampçılık Eğitimi Kış Kursu kapsamında verilen eğitimler, Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 6-15 yaş arası çocukların katılımı ile ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler 21-22 ve 28-29 Ocak tarihlerinde verildi. 27 öğrencinin katıldığı kurslarda eğitmenler, izcilik nedir, izciler ne yapar, çadır kurma ve toplama, kamp ateşi nasıl yakılır ve nasıl söndürülür, düğüm atma çeşitleri gibi konularda bilgiler verdi. Teorik eğitimlerin ardından pratik yapma şansı da bulan çocuklar, Kampçılık Eğitimi Kış Kursuna katılmaktan son derece memnun olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanın sağlanmasından dolayı Tepebaşı Belediyesi yetkililerine ve eğitmenlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı
Yıkım sırasında Atatürk resmini fark eden ekipler, çalışmayı durdurdu Yasak aşk yaşadığı sevgilisini öldüren kadın: İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyordu, ben de vurdum İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:19:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kampçılık eğitimine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]