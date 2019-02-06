Son Dakika Haberleri: Kamplarda 17 Ayda 30 Bin Bebek Dünyaya Geldi

Kamplarda 17 Ayda 30 Bin Bebek Dünyaya Geldi

26 dakika önce

Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik başlatılan zulüm sonucunda Bangladeş'e sığınan Rohingyalılar için kurulan kamplarda her gün yüzlerce bebek dünyaya geliyor.

Kamplarda 17 Ayda 30 Bin Bebek Dünyaya Geldi, System.String[]
Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik başlatılan zulüm sonucunda Bangladeş'e sığınan Rohingyalılar için kurulan kamplarda her gün yüzlerce bebek dünyaya geliyor. Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde kurulan dünyanın en büyük mülteci kampında 17 ayda yaklaşık 30 bin yeni bebek dünyaya geldi.

25 Ağustos 2017'de Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik başlatılan zulüm sonucunda Bangladeş'e sığınan Rohingyalılar için kurulan kamplarda her gün yüzlerce bebek dünyaya geliyor. Bu durum yaşanan insani krizin boyutlarını her gün daha da büyütüyor. Arakan bölgesinde yaşanan soykırım sonucunda 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmıştı. Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde kurulan dünyanın en büyük mülteci kampında 17 ayda yaklaşık 30 bin yeni bebek dünyaya gelirken, 20 bine yakın kadının ise hamile olduğu belirtildi.

Cox's Bazar Mültecileri Yardımlaşma ve Islah Komiserleri Ofisinin Rehabilitasyon Müdür Yardımcısı Md. Shahjahan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz senenin son ayına kadar yaptığımız araştırmalara göre Myanmar'dan gelen mülteciler için kurulan kamplarda son 17 ayda 30 bine yakın yeni bebek doğdu. Kamplarda hala 18 bin 332 kadın ise hamile. Her gün yeni doğan bu bebekler aslında doğar doğmaz karanlık bir dünyaya ayak basıyor. Bunu durduramazsak bu hem bebekler hem de yerli vatandaşlarımız olumsuz etkilenecek" ifadelerini kullandı.

Kampta çalışan sağlık görevlisi Nasrin Sultana ise durumu çok yakından takip ettiğini belirterek, "Rohingya kadınları arasında bebek isteği çok yüksek. Onlar Myanmar'da aile planlaması hakkında bilgi edinmediler. Çoğu bunu dine bağlayarak doğum kontrol yapmak istemiyor. Aralarında farkındalık oluşturmak istediğimizde bize karşı çıkıyor ve bazen sağlık personelimize el bile kaldırılıyor" şeklinde konuştu.

Sultana, "Bazı Rohingyalı ailelerde, 13 kişilik ailede 11'i bebek veya çocuk oluyor. Biz her şeyi göze alarak onların güzel bir hayat kurması için sabah akşam çalışıyoruz. Onlar da bize karşı anlayış göstermeli" ifadelerini kullandı. - DAKKA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

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