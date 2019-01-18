Kamplarda Soğuk ve Çamurla İmtihan - İdlib

EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de yerinden edilenler, yakacakları olmadığı için topladıkları naylon, tekerlek, elbise, çizme, terlikleri yakarak ısınmaya çalışıyor.

EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de yerinden edilenler, yakacakları olmadığı için topladıkları naylon, tekerlek, elbise, çizme, terlikleri yakarak ısınmaya çalışıyor.



Yerinden edilmiş siviller, iç savaşın 8. yılında, şimdiye dek görülen en zor kış şartlarıyla mücadele ediyor.



Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfır dereceye yaklaştığı bölgede sık sık yağmur yağıyor. Çoğu bez ve derme çatma çadırlar su aldığı için bu çadırlarda barınmak çok zor hale geliyor.



Sığınmacılar, önceki yıllara kıyasla uluslararası yardım kuruluşlarından bu yıl çok az kışlık giysi ve yakacak yardımı yapıldığına dikkat çekiyor.



On çocuk annesi Um Halaf, AA muhabirlerine, "Isınmak istiyoruz ama elimizden bir şey gelmeyince kahroluyoruz. Isınacak malzeme yok. İş de yok. Bu yıl kışlık dağıtılmadı. Çocuklar bunları anlamıyor. Akşam yemeklerinde ne hazırlayacağımı bilemiyorum." dedi.



Başka bir anne Um Yasin, "Ne yiyecek ne içeceğimiz var. Sağdan soldan toplayıp bir şeyler hazırlıyorum." ifadesini kullandı.



Um Yasin, kamptaki çamurlar hareketi engellese de ısınmak için gübre ve terlik toplayıp yakarak ısındıklarını söyledi.



"Getirilen çamurlu ekmeği hayvanlar bile yemez"



Abbud Ebu Basem isimli bir kamp sakini, şiddetli yağışlar nedeniyle kampları sel bastığını anımsatarak çocukların neredeyse tamamının naylon yakılırken çıkan gazlar nedeniyle solunum rahatsızlıkları yaşadığını vurguladı.



Subhi Vadha da yaşadıkları kampın selde yıkıldığını, çocuklarının hastanelik olduğunu, çocuklar çamura batınca ancak başkasının yardımıyla kurtarıldığını söyledi.



Vadha, "Tekerlek yakarak ısınıyoruz. Çocuklar hastalandı. Ekmek bir kilometre mesafeden getiriliyor. Getirilen çamurlu ekmeği hayvanlar bile yemez. Hayatımızda böyle zorluk görmedik, yaşamadık." diye konuştu.



Hamalı Muntazar Emani de "Geceleri ben ve 7 kardeşim üşüyoruz. Ancak parası olanlar kömür alabiliyor. Getirmesi de güç. Kömür getirmeye gidenler neredeyse kulaklarına kadar çamura batıyor. Isınmak için çizme, elbise ve naylon toplayıp yakıyoruz. Soğuktan titriyoruz." ifadelerini kullandı.

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