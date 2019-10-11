Son Dakika Haberleri: Kamplarda tutulan Avrupalı IŞİD'liler Türk askerini bekliyor: Ülkemize dönmek istiyoruz
Son Dakika Dünya Kamplarda tutulan Avrupalı IŞİD'liler Türk askerini bekliyor: Ülkemize dönmek istiyoruz

Kamplarda tutulan Avrupalı IŞİD'liler Türk askerini bekliyor: Ülkemize dönmek istiyoruz

47 dakika önce

Suriye'nin kuzey'indeki IŞİD'lilerin tutulduğu kamplarda Türkiye'nin tahminlerine göre 1000'den fazla batılı ülkelerden Suriye'de savaşmaya gelmiş cihatçı bulunuyor.

Kamplarda tutulan Avrupalı IŞİD'liler Türk askerini bekliyor: Ülkemize dönmek istiyoruz, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu ya da Özgür Suriye Ordusu olarak anılan birliklerin yürttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' devam ediyor. Türkiye'nin Suriyeli mültecileri yerleştirmek için güvenli bölge oluşturmak istediği Suriye sınırı boyunca uzanan ve 30 kilometre derinliğinde ülkenin iç kısımlarına doğru giden alanda Avrupa'dan gelen IŞİD'lilerin de bulunduğu kamplar yer alıyor.


Bu kamplarda Türkiye'nin tahminlerine göre 1000'den fazla batılı ülkelerden Suriye'de savaşmaya gelmiş cihatçılar bulunuyor. Reuters haber ajansına isimini vermeden konuşan Türk askeri yetkili, "Operasyonun gerçekleştirildiği bölgede hapishane olarak kullanılan binalarda 1200-1500'e yakın IŞİD'li olduğu tahmin ediliyor." dedi.

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Türkiye, Avrupa, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:06 
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