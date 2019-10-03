Son Dakika Haberleri: Kamplardaki 70 bin suriyeliye sıcak yemek
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Kamplardaki 70 bin suriyeliye sıcak yemek

2 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinin güney kırsalına rejimin düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından sıcak yemek dağıtıldı.

Kamplardaki 70 bin suriyeliye sıcak yemek, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinin güney kırsalına rejimin düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından sıcak yemek dağıtıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'de bulunan aşevinde pişirilen yemeklerden Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelerde kamplara sığınan 70 bin sivil faydalandı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bağışçıların destekleriyle sağlanan gıda malzemelerinden yemek pişirilerek savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi. Bölgede saldırılardan kaçan çok sayıda sivilin olduğunu belirten Tosun, "Son bir yılda saldırıların etkisiyle Türkiye sınırına doğru göç eden sivil sayısı 1 milyon 100 bini aştı. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor, ancak mağdur durumda olan yüz binlerce insan var" dedi.


Türkiye, Suriye, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:09 Kaynak: DHA
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