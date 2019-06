"Kampları ziyaretimde gözyaşlarımı zor tuttum"

İZZET MAZI - Dünyanın en iyi judocuları arasında gösterilen Fransız Teddy Riner, Türkiye 'de Suriyelilerin barındığı kamplara ilişkin, "Oradaki insanların, çocukların hem eğitimini görme olanağına sahip oldum hem de başlarını sokacakları bir çatılarının olduğunu gördüm. İnsanların mülteci kamplarına özgür şekilde girip çıkma imkanına sahip olduklarını, hatta iş bulup çalışma imkanına sahip olduklarını görüyorum. Bunların gerçekleşebilmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.UNICEF, Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Her Çocuk İçin Sosyal Uyum Projesi"ne destek olmak için Kilis'e gelen dünya şampiyonu judocu Riner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki kampları ziyaret ettiğini ve çalışmaları yerinde görme şansı bulduğunu söyledi.Türkiye'yi ziyareti sırasında, hükümetin yabancı misafirlere ve çocuklarına kapılarını açtığını, onları yeniden öğrenmeye teşvik ettiğini, barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yaptığını gördüğünü anlatan Riner, şunları kaydetti:"Türkiye Cumhuriyeti'nin misafirlerini ağırlamış olduğu kamplara gitme fırsatı yakaladım. Oradaki insanların, çocukların hem eğitimini görme olanağına sahip oldum hem de başlarını sokacakları bir çatılarının olduğunu gördüm. İnsanların mülteci kamplarına özgür şekilde girip çıkma imkanına sahip olduklarını, hatta dışarıya gidip, iş bulup çalışma imkanına sahip olduklarını görüyorum. Bunların gerçekleşebilmesini sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok duygulandım ve çok üzüldüm. Yalan söylemeye gerek yok, saklamanın da anlamı olmadığını düşünüyorum. Kamplardaki ziyaretimiz esnasında da gözyaşlarımı zor tuttum. Fakat yine de şunu görmekten memnuniyet duyuyorum, Türkiye ve UNICEF oradaki insanların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için elinden gelen gayreti gösteriyor.""Sporla ilgilenen çocukların gözleri parlıyor"Türkiye'ye sığınan savaş mağduru çocukları da gözlemlediğini dile getiren Riner, çocukların spor vasıtasıyla hayata daha iyi tutunduğunu ve sosyal yaşama entegre olduğunu gördüğünü ifade etti.Özellikle sporla ilgilenen çocukların gözlerinin içinin parladığını anlatan Riner, "Bunu gerek minderde judo yaparken gözleri parlayan gerekse diğer ziyaret etmiş olduğumuz çocuklar için söylüyorum." diye konuştu.Çocuklar için yapılan, devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan tüm faaliyetlere katkı sunulmasının önemine işaret eden Riner, her zaman çocuklar ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.Riner, 2020 olimpiyatları hazırlıklarına da değinerek, "Şu an hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Hazır hale gelmek için bir yılım var. Hedefim, yeniden altın madalyalar almak." dedi.