Son Dakika Haberleri: Kampta akrep sokan kadına drone'lu kurtarma operasyonu
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Kampta akrep sokan kadına drone'lu kurtarma operasyonu

55 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yaptıkları koyda kolunu akrep sokan kadın, Sahil Güvenlik ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından drone ile bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Kampta akrep sokan kadına drone'lu kurtarma operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yaptıkları koyda kolunu akrep sokan kadın, Sahil Güvenlik ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından drone ile bulunarak hastaneye kaldırıldı. Likya Yolu yürüyüşüne çıkan ve dünyaca ünlü Olimpos ve Adrasan sahilleri arasındaki karadan araçla ulaşımı olmayan bir koyda kamp yapan İrem Yılmaz'ı (27) kolunun üç yerinden akrep soktu. Kolu uyuşmaya başlayan ve kendisini kötü hisseden genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait TCG-105 botu denizden ve UMKE ekipleri de karadan tatilciyi bulmak için çalışma başlattı. Havadan drone ile yapılan aramada tatilcinin Ceneviz Koyu'nda olduğu tespit edildi. Koya botla ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Botla Çıralı sahiline getirilen Yılmaz, Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. İrem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin yaptığı çalışmalar an be an havadan drone ile görüntülendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
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