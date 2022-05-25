Nesli tehlike altında olan Kafkas burunlu engerek Karabük'te görüldü

Kampta yürüyüşe çıkan iki arkadaş Kafkas burunlu engereği böyle görüntüledi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamp yapan iki arkadaş, nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan Kafkas burunlu engereği doğal ortamında görüntüledi.

Hakan Yılmaz isimli vatandaş, arkadaşıyla birlikte Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 1200 rakımlı Sarıçiçek yaylasında yaptıkları kampta yürüyüşe çıktı. Ormanda gezinirken desenli yılanı fark eden iki arkadaş o anları cep telefonuyla kaydederken sonrasında yaptıkları araştırmada yılanın Dünya Doğayı Koruma Birliği sınıflamasında nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan Kafkas burunlu engerek olduğunu belirledi.

Gazetecilere konuşan Hakan Yılmaz, boş arazide yürürken, yılan gördüklerini ve hemen telefonla kayda girdiklerini belirterek, "Deseni güzeldi, yılanın zehirli olabileceğini düşünmemiştik. Eve gelip internet ortamında biraz araştırma yaptığımız zaman bunun Kafkas burunlu engerek olduğunu görmüş olduk" dedi.

"Soktuğu zaman birkaç dakika içerisinde müdahale edilmez ise öldürme riskinin de olduğunu öğrenmiş olduk" diyen Yılmaz, "Aynı zamanda nesli tükenme riski altında olan bir engerek türüymüş. Bunu görmüş olmak bizim için sevindirici oldu. Biz video ve fotoğraf çektikten sonra yılan uzaklaştı" diye konuştu.