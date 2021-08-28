Kamptaki öğrenciler dağda aşılarını yaptırdı - Son Dakika

Kamptaki öğrenciler dağda aşılarını yaptırdı

AKSARAY - Aksaray'da gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampı'na katılan öğrenciler dağda aşı seferberliği başlatarak aşılarını oldu.

Aksaray Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hasandağı Mesiri Alanı Bozkurt Düzlüğü'nde gerçekleştirilen kampa katılan 120 genç İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan aşı seferberliğine destek oldu. Kampa katılan konuklar ve Vali Hamza Aydoğdu'nun teşvikleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün başlattığı aşı seferberliği için gençler ilk defa aşı olan ve ikinci doz aşı olmak isteyen arkadaşlarını ikna etti. Aşının önemine değinen gençler ilk olarak kamp alanında kimlik bilgileri ile aşı sistemine kayıt yaptırarak aşı kabul formunu doldurdu. 120 gençten aşısını ilk olan ve ikinci dozunu yaptıran 25 genç Hayat Eve Sığar uygulaması ve E-Nabız sistemi üzerinden yapılan doğrulamanın ardından seçtikleri aşı türünün barkotlarını alarak aşılarını oldu.

Covid-19 ile mücadelede hocaları ve konuklar tarafından teşvik edildiğini vurgulayan Nebile Oksan (22), kampa Mersin'den katıldığını belirterek, "Covid-19 aşısını vurulmak istiyordum. Bu kampa gelince hocalarımız ve gelen misafirlerimiz Covid-19 aşısı olmamızı teşvik etti. Bu vesileyle korana aşısını ilk defa olacağım. Bütün Türkiye'deki gençlere, herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bir an önce hastalıktan kurtulup bütün ülke sağlığımıza kavuşmamız gerekiyor" dedi.

Aksaray Valiliği Gençlik Meclisi Başkan Vekil Şeyma Öztürk ise, "120 genç burada bir kamp alanında buluştuk. Aşıya teşvik konuşmaları yapıldı. İsteyen herkes aşılanabiliyor. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.