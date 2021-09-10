Üye Girişi
Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı! - Son Dakika

Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı!

10.09.2021 00:57
Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı!, System.String[]

Gümüşhane Üniversitesi kampüs alanına giren bir tilki bahçeyi sulamak için bırakılan hortumla dakikalarca oynadı.

Gümüşhane Üniversitesi kampüs alanına giren bir tilki bahçeyi sulamak için bırakılan hortumla dakikalarca oynadı. Adeta bahçeyi sulayan tilkinin o anları ise kamerayla kayıt altına alındı.

Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Gümüşhanevi Kampüsünde bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesi ilginç bir görüntüye sahne oldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda kampüs alanını çevreleyen tel örgünün altından kendisine yol yaparak zaman zaman kampüs alanına giren bir tilki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesini sulamak için açık bırakılan su hortumuyla oynamaya başladı.

O anlar fotoğraf sanatçısı Metin Aydın tarafından kayıt altına alınırken, tilkinin hortumu ağzına alıp bahçeyi dolaşarak adeta bahçeyi suladığı gözlendi.

Tel örgünün olduğu alanda zaman zaman farklı yaban hayvanları da gördüklerini kaydeden Aydın, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Sabah geldiğimde pencereden bahçeyi izlerken tilkinin hortumla oynadığını gördüm. O anları kaydetmek için hemen makineyi elime aldım ve videoyu kaydetmeye başladım. Tilki hortumla biraz oynadı daha sonra ara verdi. Oynamaya başlayınca ben tekrar çekmeye başladım. Araç gelince de korkup kaçtı. Daha önce de ara ara geldiği vardı. Su içmeye de çalışmış olabilir. Hortumu aldı biraz dolaştı bahçede, bahçeyi suladı. O anların bir kısmını yakalayabildim. Pencereden izlerken bayağı koştu oynadı. Telin altından yer yapmış kendine oradan kampüs alanına girip çıkıyor."

Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını ve çok sayıda beğeni aldığını ifade eden Aydın, daha önce telin yakınlarına kadar çeşitli yaban hayvanlarının da geldiğini sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Kampüs, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı 00:47 Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takım'ı çalıştıran Guus Hiddink, 74 yaşında teknik direktörlüğü bıraktı Teknoloji devlerinin hatalarını ortaya çıkarmakla ünlenen genç, Apple'da da ekranı yakan açık buldu 00:18 Teknoloji devlerinin hatalarını ortaya çıkarmakla ünlenen genç, Apple'da da ekranı yakan açık buldu Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu 00:10 Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar 23:30 Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın 22:19 Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş 21:36 Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü 19:48 Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası 18:49 MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası

Son Dakika Haberleri
18:44 Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum
18:39 Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
18:23 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşı TURKOVAC acil kullanım aşamasına geldi
18:15 Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı
18:10 Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
18:07 Manisa'yı yasa boğan ölüm! 24 yaşındaki yüzme antrenörü trafik kazasında hayatını kaybetti
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
Kocasının vasiyetini yerine getirdi! Kocasının vasiyetini yerine getirdi! "Buradan ayrılma" sözü yüzünden 43 yıldır mağarada yaşıyor         
00:54
"Ayağım ağrıyor" deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu         
00:29
Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi Memleket Partisi kurucularından Laik, Muharrem İnce'yi zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi         
00:11
İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı         
23:41
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı         
22:51
Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı         
21:36
Bakan Karaismailoğlu'nun Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt         
21:31
Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü         
19:34
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü         
17:19
Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı         
16:01
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz         
15:19
Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor         
11:42
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 02:18:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement