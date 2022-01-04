Kampus faresi tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale'de 3 ayrı hırsızlık olayının faili tutuklandı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesinde aralık ayında 3 farklı hırsızlık olayının yaşanmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip neticesi hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahıs başarılı bir operasyonla yakalandı. 22 suç kaydı bulunan şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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