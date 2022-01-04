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Kampus faresi tutuklandı - Son Dakika

Kampus faresi tutuklandı

04.01.2022 11:31
Kampus faresi tutuklandı

Çanakkale'de 3 ayrı hırsızlık olayının faili tutuklandı.

Çanakkale'de 3 ayrı hırsızlık olayının faili tutuklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesinde aralık ayında 3 farklı hırsızlık olayının yaşanmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip neticesi hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahıs başarılı bir operasyonla yakalandı. 22 suç kaydı bulunan şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kampus faresi tutuklandı

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Hırsızlık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kampus faresi tutuklandı - Son Dakika


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