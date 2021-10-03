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Kampüs Girişinde HES Kodu Uygulaması

Üniversitemizin Değerli Öğrencileri,

04 Ekim 2021 Pazartesi gününden itibaren kampüs girişinde HES kodu kontrolü yapılacağı duyurulmuştu.

Bu nedenle, yaşanabilecek yoğunluğu en az seviyeye indirebilmek ve kontrol işlemlerini hızlandırabilmek adına kampüse giriş yapacakların tamamının HES kodu almış olmaları, kontroller sırasında, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasını cep telefonlarına indirmiş olmaları ve hesap kısmını ekranda açık halde hazır bulundurmaları (Resim için tıklayınız) veya cep telefonlarının ekranında HES kodunu gösteren sayfayı açık tutmaları ve görevliye göstermeleri önem arz etmektedir.

Sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz.

Hayat Eve Sığar

Duyuru Ekleme Tarihi : 03. 10. 2021 18: 50