Kampüs inşaatında ölümlü kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kampüs inşaatında ölümlü kaza - Son Dakika

Kampüs inşaatında ölümlü kaza

6 saat önce

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesinde Ögrenci Yaşam Merkezi inşaatında bir kişi hayatını kaybetti.

Kampüs inşaatında ölümlü kaza, System.String[]

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesinde Ögrenci Yaşam Merkezi inşaatında bir kişi hayatını kaybetti.


On Yedi Eylül Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden Ögrenci Yaşam Merkezi inşaatında çalışan bir işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bandırma'da ÖYM inşaatında çalışan Canan Yıldız (43) adlı işçi, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü inşaat iskelesinden düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Canan Yıldız Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Canan Yıldıztüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - BALIKESİR

Bandırma, Eylül, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan'ın otel inşaatı nedeniyle mağdur olan vatandaşlar hasar gören evlerde yaşıyor
İzmir'de yarış atına şiddet canlı yayına yansıdı! TJK'dan kınama geldi Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:07:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kampüs inşaatında ölümlü kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]