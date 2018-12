Kampüs Söyleşileri İlçelerde

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği "Büyükşehir Kampüste" başlıklı şehir söyleşilerini ilçelere de taşıdı.

Korkuteli, Elmalı ve Kumluca'da üniversite öğrencileri, belediye bürokratları ve akademisyenler ile birlikte şehir yönetimi, akademik kariyer konularında görüş alışverişinde bulundu.



Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Büyükşehir Kampüste Şehir Söyleşileri'nin ilçelerdeki ilk programı Korkuteli Meslek Yüksek Okulu'nda yapıldı. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Ahmet Alptekin Cilavdaroğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Düha Başdoğan, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Selahattin Artun ve yüksekokul idarecileri katıldı. Belediyecilik hizmetlerinin anlatıldığı programlarda öğrencilerin yoğun katılımı oldu. Belediyeciliğin sadece köprü, yol, altyapı yatırımlarından ibaret olmadığı, insan odaklı projelere büyük önem verildiği vurgusu yapıldı. Öğrencilere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Boğaçayı, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı, Tünektepe Teleferik, Kruvaziyer liman gibi turizmin gelişimini destekleyen vizyon projeleri slaytlarla aktaran konuşmacılar öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Öğrencilerin taleplerine anında çözüm



Programda öğrencilere seslenen Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Selahattin Artun; "Başkanımız Menderes Türel'in liderliğinde Antalya'yı şaha kaldıran projeleri dengeli ve ölçülü bir mali disiplin anlayışı ile bir bir hayata geçirdik. Şehre katma değer kazandıran yatırımlar gerçekleştirdik. Raylı sistem çalışmalarından tutunda çöpünden elektrik üreten entegre katı atık tesislerine kadar. Başkamınız Menderes Türel mazeret üretmeden bu dönem Antalya'ya birçok proje kazandırdı" dedi.



Başarılı işlerin ekip ruhuyla ortaya çıktığını söyleyen Artun, "Yarın şehir yönetiminde hatta ülke yönetiminde sizler olacaksınız. O yüzden araştırmaktan tartışmaktan ve birlikte hareket etmekten kaçmayın. Bu sizi en doğru en faydalı başarıya götürecektir" dedi. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Artun, anında ilgili muhatabı cep telefonundan arayarak talepleri gerçekleştirme sözünü aldı. Bu durum öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı.



Akıllı kent Antalya



Elmalı Meslek Yüksek Okulu'nda Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Düha Başdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı kent uygulamalarını öğrencilerle paylaşarak, şehir yönetim platformu hakkında da bilgi verdi. Başdoğan, öğrencilere başarılı olmaları için değişim ve gelişim arzusuna her daim sahip olmalarını öğütledi.



Gençlerin her zaman yanınızdayız



Kumluca Meslek Yüksek Okulu'nda Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin de tarımsal çalışmalar ve vizyon projeler hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yapılan; enerji desteği, sulama desteği, sulama malzeme desteği, soğuk hava depoları, zirai mücadele desteği, hal ve mezbaha yatırımları slaytlar eşliğinde anlatıldı. Erçin "Büyükşehir olarak çiftçimizin yanında olduğumuz gibi siz gençlerimizin de her daim yanındayız. Bizleri ziyaret edin, sorunlarınızı dile getirin. Sizlere her zaman yardımcı olacağımızı sakın aklınızdan çıkarmayın" dedi.



Alan el veren eli görmüyor



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ ise hizmet belediyeciliğin yanında gönül belediyeciliğini de beraber yürüttüklerini dile getirdi. Sosyal hizmetler olarak Aşevi, Engelli Mola Evleri, Engelli Rehabilitasyon Merkezleri ve muhtaç ailelere sosyal kart yardımı gibi birçok konuda gönüllere dokunduklarını anlattı. Üstündağ, "Başkanımızın büyük hassasiyetle alan elin veren eli görmediği bir anlayışla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gönlünde bir nebze yer edinebiliyorsak bizim için her şeye değer." - ANTALYA

