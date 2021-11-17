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Kampüs Tuzla Projesi'ne ödül - Son Dakika

Kampüs Tuzla Projesi'ne ödül

17.11.2021 19:00
Kampüs Tuzla Projesi'ne ödül

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında düzenlediği "Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı proje yarışmasında Tuzla Belediyesi'nin "Kampüs Tuzla" projesi ödüle layık görüldü.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında düzenlediği "Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı proje yarışmasında Tuzla Belediyesi'nin "Kampüs Tuzla" projesi ödüle layık görüldü. Ödülü Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Tuzla'da yaşları 3 ile 25 arasında değişen gençler, Tuzla Belediyesi Kampüs Tuzla eğitim çatısı altında yetişiyor. Eğitim merkezlerinde 100'e yakın farklı branşta eğitimler gören gençler, geleceklerini kendi istedikleri yönde şekillendirme imkanı sağlıyor. Tuzla'nın her köşesinde eğitim gören tüm öğrencilere hizmet veren Kampüs Tuzla, öğrencilere okul ve ev dışında 3'üncü bir adres imkanı sunuyor. Kampüs Tuzla ile öğrenciler bilim, kültür, sanat, spor, gezi, eğitim gibi birçok alanda aldıkları eğitimlerle, çağın gereksinimi olan bilimsel donanıma sahip bireyler olmak konusunda destek veriyor. Yapılan tüm bu eğitim çalışmaları AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında düzenlenen "Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı proje yarışmasında "Kampüs Tuzla" projesi ile ödüle layık görüldü. Ödülü Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNDEN BÖYLE BİR ÖDÜL ALMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin katılımıyla belediyelerin yapmış olduğu projeleri tanıtma fırsatı veren Yerel Yönetimler Başkanlığımızın bu çalışması bize inanılmaz bir motivasyon oldu diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın elinden böyle bir ödül almaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"MÜHİM OLAN GELECEĞİ EMANET EDECEĞİMİZ GENÇLERİMİZİ DONANIMLI BİR ŞEKİLDE YETİŞTİRMEK"

Başkan Yazıcı, "Gençlik eşittir gelecek diye yıllardır söylüyoruz. 12-13 yıldır belediye başkanıyım. Tuzla'yı altınla kaplasak önemi yoktur. Mühim olan geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirmek. Onların eğitim hayatlarına ve eğitimleriyle beraber mesleki branşlarını gerçekleştirirken donanımlı bir birey olabilmeleri için spor, sanat ve bilim konusunda yetenekli olmalarını, kabiliyetlerini öne çıkarmaları gereken çalışmalar yaptık" dedi.

Ankara Millet Bahçesi'nde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Tam Bana Göre Festival" kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından belediyelerin projeleri değerlendirildi.


Kampüs Tuzla Projesi'ne ödül
Kampüs Tuzla Projesi'ne ödül

AK Parti, Türkiye, Tuzla, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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