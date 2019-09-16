Son Dakika Haberleri: Kampüste ASMEK kayıtları başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kampüste ASMEK kayıtları başlıyor

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASMEK'in Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik eğitim veren Kampüs ASMEK Kurs Merkezi için kayıtlar 23 Eylül'de başlayacak.

Kampüste ASMEK kayıtları başlıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASMEK'in Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik eğitim veren Kampüs ASMEK Kurs Merkezi için kayıtlar 23 Eylül'de başlayacak.


Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (ASMEK), Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı kurslar yeni dönemde de devam edecek. Üniversitenin akademik takvimine uygun olarak belirlenen kayıt tarihlerinde öğrenciler kurs merkezine giderek yüz yüze kayıt yaptıracak ve gerekli evraklarını teslim edecek. Öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dairesi Kültür Toplulukları Merkezi içerisinde bulunan ASMEK merkezine 23 Eylül itibariyle kayıt yaptırabilecek. Sadece Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin kayıt olabildiği Kampüs ASMEK'in yeni döneminde Türk İşaret Dili, Klasik Gitar Eğitimi, Diksiyon ve İlk Yardım kursları eğitimi verilecek. Öğrenciler, kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacak. Kampüs ASMEK kurs merkezinde dersler ise 21 Ekim Pazartesi günü başlayacak. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu
Yılanların eve yuva yaptığını iddia eden kadın, 3 çocuğuyla damda uyuyor Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı Türkiye ve ABD, güvenli bölgede 5. devriyesini başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:22:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kampüste ASMEK kayıtları başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]