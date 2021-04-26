Trakya Üniversitesi kampüsünde çimler "hayvan otlatma yöntemiyle" biçildi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yer aldığı kampüsteki çimler yeşil alanlara kontrollü salınan inek sürüsü vasıtasıyla biçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Kampüsü'nde biyoçeşitlilik ve toprak sağlığının sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen uygulamada büyükbaş hayvan sürüsü, kampüs bahçesindeki ot ve çimlerin biçilmesinde kullanıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Begona Rodriguez Rueda öncülüğünde hayata geçirilen uygulamayla atıkların makine tarafından parçalanıp toprağa karışması ve çim biçme makinelerinin yol açtığı gürültünün de önüne geçilmiş olundu.

-"Öncü olmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün Türkiye'de bu yöntemi uygulayan öncü fakülte olarak örnek olmayı istediklerini söyledi.

Rueda da küresel iklim kriziyle mücadelede kilit rol üstlenen polen taşıyıcı böceklerin, kuşların, sürüngenlerin ve diğer türlerin yaşam alanlarının korunmasında yeşil alanların kademeli olarak biçilmesinin önemine dikkat çekti.

Uygulanan yöntemin gürültü kirliliğini azaltmak, elektrik, benzin ve iş gücünden tasarruf etmek, öğrenci ve akademisyenler için ilham veren doğal bir manzara oluşturmak, çim biçme makinelerinin polen taşıyan canlıları yok etmemesi, yine makinelerin bahçemizdeki küçük plastik atıkları parçalayarak toprağa karıştırmaması ve karbon salınımını azaltma gibi avantajları olduğunu ifade eden Rueda, şunları kaydetti:

"Kimyasal kullanımını sıfıra indirmek için Fransa, Belçika, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanan havyan otlatma yöntemini Trakya Üniversitesinde hayata geçirdik. Bu yöntem sayesinde hem mekanik çim biçme yönteminin ortaya çıkardığı olumsuz koşulların önüne geçildi hem de hayvanların doğal besinle beslenmesi sağlandı.

Bu uygulamayla ayrıca doğa gözlemi ile sanatsal projeleri birleştirerek insanların duygularına hitap eden biyoçeşitliliğin sanattaki rolünün ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Doğal çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik alanında ortaya koyduğumuz projelerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve Fakültemiz Dekanı Prof. Tüzün'e teşekkür ediyorum."