Kampüste görme engellilere farkındalık - Son Dakika
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Kampüste görme engellilere farkındalık

6 saat önce

Sakarya Üniversitesinde görme engellilerle ilgili bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak amacıyla 'Kampüste Braille' isimli etkinlik düzenlendi.

Kampüste görme engellilere farkındalık, System.String[]

Sakarya Üniversitesinde görme engellilerle ilgili bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak amacıyla 'Kampüste Braille' isimli etkinlik düzenlendi.


SAÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Görme Engellileri Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte, Aralık ayı boyunca fakültelerde stant kurularak görme engellilerle ilgili bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak amaçlandı.


Etkinlikte Görme Engelliler Birim Sorumlusu İbrahim Bingül, "Okumak ve yazmak her insanın en temel hakkıdır. Bu hak diğer insanları olduğu kadar görme engellileri de ilgilendirmektedir. 1825 yılında Louis Braille tarafından bulunan, Birleşmiş Milletlerce evrensel yazı olarak kabul edilen 'Braille' yazının kampüsümüzde tanıtımını ve karşılıklı etkileşimi sağlamayı hedefleyerek kampüste Braille uygulamasına başladık" dedi. - SAKARYA

Sakarya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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