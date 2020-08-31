Kampüste kesintisiz ağ - Son Dakika

Kampüste kesintisiz ağ

Kesintisiz ağ tabanı sağlayacak sistemler kampüslerde yaygınlaşıyor.

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Kesintisiz ağ tabanı sağlayacak sistemler kampüslerde yaygınlaşıyor.

Eğitim sektörünün gelişen teknolojiden olabildiğince yüksek verim almak hedefiyle Aruba ve Fenerbahçe Üniversitesi iş birliğine gitti. Buna göre Fenerbahçe Üniversitesi, kampüsleri dahilinde öğrencileri, akademik ve idari personeli için yüksek bant genişliği kapasitesi sağlayabilecek kesintisiz bir ağ sunabilmek için bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba'yı tercih etti.

"Makine öğrenimi ile kişisel bilgiler güvende"

Aruba Türkiye Ülke Müdürü Ersin Uyar, "Eğitim sektörünün de gelişen teknolojiden olabildiğince yüksek verim almayı hedeflediğini görüyoruz. Bu noktada Aruba olarak eğitim sektörünün yanında bulunuyoruz" dedi.

Aktivitedeki en küçük değişimleri bulması ve ihlal ihtimaline karşı uyarması için makine öğreniminin kullanılabileceğini belirten Ersin Uyar, böylece kişisel bilgilerin kaybolmasıyla sonuçlanan istismarlardan da rahatlıkla kaçınılabileceğini belirtti.

Uyar, "Ayrıca Fenerbahçe Üniversitesi'nin ihtiyaçlarını hedef alarak kuruma özel çözümler üretip kampüsteki tüm sorunları çözmeyi başardık. Bununla birlikte öğrenciler, akademik ve idari personel ile misafirler için de güvenli IoT ağ servisleri sunarken yatırım ve işletim giderlerini de düşürdük" dedi.

Mobil bağlantı bilgisayar korsanlarına fırsat olabiliyor

Mobil bağlantı, bulut ve IoT'nin tüm faydalarının yanı sıra, bilgisayar korsanlarının siber savunmalardaki boşlukları fark etmelerine ve ağlarda kendi yollarını bulmalarına daha fazla fırsat veriyor. Geniş bir kampüse ve kullanıcı tabanına sahip olan eğitim kurumları, ağlarına bağlanmaya çalışan çeşitli cihazlar ve sistemlerden geçen çok miktarda veri, üniversiteler için gerçek bir risk oluşturuyor.

Aruba, söz konusu üniversite kampüsünde esnek, bütünleşik ve ölçeklenebilir ağ mimarisi oluşturdu. VLAN atamaları dinamik olarak yönetildi ve bütün kampüste güvenli, rol-tabanlı kesintisiz bağlanılabilirlik sağlandı. Bununla birlikte arıza tespit ve çözüm süreleri minimize edildi, bakım ve destek döngüleri kısaltıldı ve böylece Bilgi Teknolojileri ekibinin teknolojik yenilikleri araştırmalarına ve uygulamalarına olanak sağlandı. - İSTANBUL

Hewlett Packard, Aruba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 14:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kampüste kesintisiz ağ - Son Dakika Ekonomi

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