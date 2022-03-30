Kampüste köpek saldırısına uğradı - Son Dakika
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Kampüste köpek saldırısına uğradı

30.03.2022 09:52

KOCAELİ Üniversitesi öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüste başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

KOCAELİ Üniversitesi öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüste başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Dadandı, "Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım. Hala onun travmasını yaşıyorum" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Çiğdem Dadandı, kampüs içerisinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Dadanlı, köpeklerden birinin sağ bacağını ısırması sonucu yaralandı. Hastaneye gidip kuduz aşısı yaptıran Çiğdem Dadanlı, ardından hem rektörlüğe hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunup başıboş köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi.

Bu olaydan birkaç gün önce de aynı kampüste bir başka öğrencinin köpeklerin saldırısına uğradığı belirtildi. Çığlıklar atarak korku içerisinde kaçan öğrenci, cep telefonu kamerasıyla çektiği o görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.'O AN YAŞADIĞIM KORKUYU UNUTAMAM'Kampüste yürürken etrafını saran 4- 5 köpeğin kendisine saldırdığını belirten Çiğdem Dadandı, "Elimde yiyecek hiçbir şey olmamasına rağmen bir anda etrafımı sardılar ve beni ısırıp yere düşürdüler. Ben o an gerçekten yaşadığım korkuyu unutamam. Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım, gerçekten çok korkunçtu. Ben hala onun travmasını yaşıyorum. Hala dışarı çıkarken yanıma şemsiye gibi bir şey almak istiyorum, eğer gelirlerse, saldırırlarsa kendimi koruyabileyim, diye. Dışarı çıkarken tek çıkacaksam çok korkuyorum, benim gibi birçok öğrenci var" dedi.ŞİKAYETTE BULUNDUKendisi gibi birçok arkadaşının da başıboş köpeklerden mağdur olduğunu anlatan Çiğdem Dadandı, "Olay hakkında hem üniversite rektörlüğüne hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundum. Hayvanlar durduk yere saldırıyorlar, elinizde yiyecek bir şey olmasına gerek yok ya da sizin kaçıp kaçmamanız önemli değil" diye konuştu.'BİZ HAYVAN DÜŞMANI DEĞİLİZ'

Köpeklerin kontrolsüz bir şekilde olduğunu söyleyen Çiğdem Dadandı, "Bizim hayvan dostları kulübümüz var, onlar hayvanları besliyor ve tedavilerini yapıyorlar ama kampüsteki köpek sayısı o kadar fazla ki yetemiyorlar maalesef. Birçoğu kısır değil ve kampüsün birçok yerinde yeni doğmuş köpekler görebiliyorsunuz. Biz de çok üzülüyoruz, çünkü hayvanların kampüsteki durumları da pek iyi değil. Yağmur yağdığında bile hayvanlar titriyor, soğuktan hiçbirinin kulübesi bile yok. Gerçekten bizim bir çözüme ihtiyacımız var, biz hayvan düşmanı değiliz, hayvanları çok seviyoruz ama maalesef bize saldırıyorlar. Lütfen sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.


Kampüste köpek saldırısına uğradı
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Kampüste köpek saldırısına uğradı
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Kaynak: DHA

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